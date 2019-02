Frontale sulla Flaminia, tre le auto coinvolte: ci sono dei feriti

Svolta all'altezza del Lidl e si scontra frontalmente con un'altra auto. Poi nella carambola anche un'altra vettura rimane coinvolta. Incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi, lungo via Flaminia. Ad avere la peggio una donna di 27 anni che proveniva dal capoluogo in direzione Falconara ed ha centrato due auto che invece viaggiavano nel senso opposto. La giovane è stata trasportata in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Al pronto soccorso anche gli altri due automobilisti, di 32 e 22 anni, più una quarta persona: le loro condizioni non sono preoccupanti. Disagi alla viabilità con il traffico che ha subito dei rallentamenti.

Sul posto anche i vigili del fuoco, visto che uno dei mezzi era alimentato a gpl. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza tutte le autovetture coinvolte.