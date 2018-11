Maxi incidente sulla Flaminia, auto a fuoco dopo lo schianto: ci sono 5 feriti

Incidente stradale oggi pomeriggio (domenica) lungo via Flaminia, ad Ancona, nella zona della frana Balducci. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra di loro. Una di questo dopo il forte impatto ha anche preso fuoco. A rimanere ferite cinque persone, di cui due in gravi condizioni. Si tratta di due donne, entrambe straniere, di 26 e 40 anni. Sul posto le ambulanze della Croce Gialla di Ancona, Croce Rossa di Ancona, Croce Gialla di Falconara e vigili del fuoco oltre alla Polizia per tutti i rilievi del caso. Leggeri disagi anche alla viabilità.