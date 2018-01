Investimento lungo la Flaminia, travolto da un'auto: 62enne in gravi condizioni

Investimento nel tardo pomeriggio di oggi ad Ancona lungo via Flaminia. Per cause ancora da chiarire una Fiat Punto ha travolto un uomo di 62 anni, Claudio Bianchi, mentre si trovava all'altezza del Centro Ortopedico Marchigiano.

Sul posto l'automedica del 118, la Croce Gialla di Ancona e la Croce Gialla di Falconara. Proprio quest'ultima lo ha caricato e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette con un codice rosso. Intervenuti anche i vigili del fuoco e la Municipale.

