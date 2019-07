Ennesimo incidente in via Flaminia, sbanda e finisce sullo spartitraffico

ANCONA - Altro incidente stradale, l'ennesimo, tra via Conca e Via Flaminia. Intorno le 23 di domenica sera un'automobilista ha perso il controllo del suo veicolo e dopo aver sbandato si è schiantato contro lo spartitraffico. L'auto è andata parzialmente distrutta ma per fortuna nessuna grave conseguenza per il conducente. Sul posto i Carabinieri e gli operatori della Croce Gialla di Ancona. Visto l'orario non ci sono stati particolari disagi per la viabilità.