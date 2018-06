Incidente lungo la Flaminia, auto travolte lo scooter: ferito in ospedale

Sono stati attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio lungo via Flaminia, all'altezza del distributore Eni. Per cause ancora in fase di accertamento una Fiat Panda rossa ha travolto uno scooter mentre stava svoltando lungo la via che collega Ancona con Falconara. Ad avere la peggio lo scooterista, di 40 anni, che è stato sbalzato per alcuni metri ed è rimasto ferito. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e trasportato alla sala emergenza dell'ospedale regionale di Torrette. intervenuta anche la Polizia Municipale per tutti i rilievi del caso.