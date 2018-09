Schianto tra auto, coinvolti tre veicoli: feriti e traffico completamente in tilt

Arteria completamente bloccata dopo l'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Esino, all'incrocio semaforico con via Conca nel quartiere di Torrette. Traffico in tilt dopo che due veicoli si sono scontrati tra di loro, coinvolgendo nella carambola anche una terza auto. Ci sono dei feriti, ma nessuno sembrerebbe in gravi condizioni. Sul posto l'automedica del 118, i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Ancona e le pattuglie della Polizia municipale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO.