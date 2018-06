Sbandano e cadono con la moto, lei finisce sopra un terrapieno: coppia in ospedale

Stavano viaggiando a bordo di una moto quando per cause ancora da chiarire sono finiti a terra. Incidente stradale oggi pomeriggio lungo via del Conero ad Ancona. A rimanere feriti un 44enne che guidava il motociclo ed una ragazza di 29 anni. Se lui è stato sbalzato ed è scivolato per alcuni metri, lei è invece finita sopra un terrapieno. I primi a soccorrerli sono stati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Poi sul posto l'automedica del 118 e gli operatori della Croce Gialla di Ancona che li hanno trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Intervenute anche due pattuglie della Polizia Municipale.