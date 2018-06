Tamponamento tra due auto, coinvolte quattro persone: paura per un bambino

E' di quattro feriti, seppur lievi, il bilancio del tamponamento tra due auto avvenuto poco prima delle 20 in via Caduti del Lavoro ad Ancona. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra di loro. A rimanere feriti tre adulti che sono stati trasportati in codice verde dalla Croce Rossa di Ancona all'ospedale regionale di Torrette. Ferito anche un bambino, sempre lievemente, che è stato caricato nell'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e portato al Salesi. Sul posto anche l'automedica del 118 ed i Carabinieri.