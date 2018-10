Tamponamento e donna in ospedale, traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio all'inizio di via Ascoli Piceno quando una Fiat Panda ha tamponato una Ford. Una donna di 60 anni è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con diversi traumi. Sul posto per il soccorso è intervenuta la Croce Gialla di Ancona. Fortunatamente la donna non è grave. L'incidente ha praticamente paralizzato la viabilità al momento dei soccorsi.