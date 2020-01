Tampona un'auto e la sbalza fuori strada, paura per due donne

Si trovava su un tratto in salita di via d'Ancona, la strada che collega l'Aspio con San Biagio, quando ha tamponato una Ford Fiesta e l'ha scaraventata fuori strada. Paura oggi pomeriggio per due donne, rispettivamente di 31 e 45 anni. Alla guida dell'altro veicolo, una Fiat 500X, un'anconetana di 31 anni che per cause ancora da chiarire ha centrato in pieno la Ford Fiesta condotta da una 45enne sempre residente ad Ancona.

Entrambe le conducenti sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Osimo dalla Croce Verde di Castelfidardo mentre la polizia Locale ha effettuato i rilievi supportata da una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Osimo che ha gestito la viabilità. Nessuna delle due è per fortuna in pericolo di vita.