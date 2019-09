Incidente stradale a Jesi, scontro auto contro moto

Scontro frontale auto contro moto poco fa in via Ancona a Jesi, davanti al civico 80. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e l’ambulanza della Croce Verde, ma per fortuna nessuno dei 2 ha riportato gravi lesioni. Solo paura per i due coinvolti, che hanno rifiutato il trasporto all’ospedale.