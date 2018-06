Il suv perde il controllo e si schianta contro alcune auto in sosta, un ferito

JESI - Questa mattina, quando da poco erano passate le 9.30, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in via Roma dove si era verificato un incidente stradale. Il conducente di un suv Audi infatti, ha perso il controllo dell'auto, urtando diverse macchine parcheggiate. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente affidandolo al personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente. Le sue condizioni non sarebbero gravi.