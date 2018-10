Schianto all'incrocio, centauro viene travolto e sbalzato dalla moto: è gravissimo

E' in condizioni critiche il centauro di 56 anni, rimasto coinvolto intorno a mezzogiorno in un terribile schianto mentre si trovava in sella alla propria moto. L'uomo, originario dell'Albania, stava viaggiando in una strada di Passo Varano quando è stato travolto da una Alfa Romeo che marciava nel senso opposto.

Sul posto i sanitari del 118, la Polizia ed Icaro. L'eliambulanza lo ha poi trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette dove si trova attualmente in gravissime condizioni. Illeso invece l'automobilista.