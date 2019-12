Incidente sulla "Valnerina", strada chiusa e disagi alla circolazione

Sulla strada statale 209 “Valnerina” è stato chiuso il tratto stradale in entrambe le direzioni dal km 73,000 al km 75,500, nel comune di Visso, in provincia di Macerata, a causa di un incidente.

Le deviazioni - fa sapere l'Anas - vengono segnalate in loco. Una persona è ferita. Presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per la riapertura in sicurezza del tratto stradale nel più breve tempo possibile».