Trovato a terra davanti alla chiesa di Torrette, è grave in ospedale: dubbi sulla dinamica

Poco fa uomo è stato trovato a terra, in mezzo alla strada, nei pressi della chiesa di Torrette, in via Metauro ad Ancona. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con l'automedica, una pattuglia dei carabinieri e l'ambulanza della Croce Gialla che ha trasportato lui, un uomo sui 65 anni, al Pronto Soccorso in codice giallo. Il ferito, che non ricorderebbe nulla di quanto accaduto, è arrivato all'ospedale con un sospetto trauma cranico.

Secondo alcune testimonianze, l'uomo potrebbe anche essere caduto da solo mentre si trovava in strada, ma non è escluso che posssa anche essere stato toccato da un'auto o un mezzo che percorreva la carreggiata.

Servizio in aggiornamento