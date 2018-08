Ubriaco al volante, etilometro alle stelle: filotto sulle auto in sosta

Al volante della sua Mercedes ma con in corpo quattro volte la quantità di alcol consentita dalla legge. Un tasso alcolemico che ha portato un 41enne moldavo a un filotto sulle auto parcheggiate. È successo sabato sera attorno alle 23 in via Liguria. L'automobilista è stato visto sbandare e finire contro una Polo, una Golf e un Doblò, parcheggiati uno dopo l'altro. A dare l'allarme sono stati i residenti richiamati dal rumore delle carrozzerie che si contorcevano.

Quando gli agenti della polizia locale sono arrivati sul posto hanno trovato il 41enne in strada. Anche la sua auto aveva subito danni. Gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante, prevista dal nuovo Codice della Strada, per aver commesso il fatto nelle ore serali.