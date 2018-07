Fa manovra e si schianta sulle tubazioni del metano, distrutti anche i contatori

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Camerano in via Del Commercio dove si era verificaot un incidente stradale. Un autocarro in manovra ha urtato un manufatto di cemento dove erano posizionati i contatori della luce e del Gas abbattendolo e rompendo la tubazione del gas metano. I vigili del fuoco hanno prestato assistenza al personale dell’azienda del gas durante la riparazione e messo in sicurezza lo scenario incidentale. Non si segnalano persone coinvolte.