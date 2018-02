Incidente, schianto frontale tra due tir: al lavoro per estrarre un ferito dalle lamiere

Sono ancora in corso i lavori per estrarre un camionista dalle lamiere a seguito di un frontale tra due tir. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 di oggi, allo svincolo che dalla superstrada porta al casello di Ancona Nord, in direzione Jesi. Ancora da chiarire la dinamica dell'impatto. Sul posto l'eliambulanza, la Croce Gialla di Falconara, la Polizia Stradale, il 118 ed i vigili del fuoco. Disagi al traffico.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO