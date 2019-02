Il tir sfonda il guardrail e finisce nella scarpata. E’ quanto accaduto questa mattina alle 10,45 circa a Falconara sulla Strada Statale 76. Il mezzo pesante aveva imboccato lo svincolo di Ancona proprio in direzione del capoluogo dorico quando l’uomo alla guida dell’autoarticolato ha perso il controllo, restando prima in bilico e poi scivolando nella scarpata che si trova tra le rampe dell’incrocio di immissione. Per fortuna il camionista è uscito illeso dall’incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona per mettere in sicurezza la zona e procedere alla rimozione del tir. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Jesi.