Tir si ribalta sulla bretella di immissione: grave un marchigiano

Un tir si è ribaltato nella primissima mattinata di oggi, venerdì 18 gennaio 2019, nella bretella di immissione della tangenziale nord (in direzione nord Milano-Aosta) provenendo dalla diramazione di Bruere a Rivoli. Uno dei due uomini a bordo, un italiano di 35 anni di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), è in condizioni gravi. E' stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco e trasportato in ambulanza dal 118 all'ospedale Cto di Torino. Se la caverà in due mesi e i medici riusciranno anche a salvargli un braccio rimasto spappolato. Meno grave l'altro, un indiano di 21 anni, trasportato all'ospedale di Rivoli.

