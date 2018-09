Incidente durante lo sbarco, tir perde l'olio del motore: pericolo in strada

Un incidente a danno di un camion durante lo sbarco al porto di Ancona, il mezzo pesante perde olio per decine di metri. Pericolo lungo la strada e disagi per il traffico. E’ quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi quando un tir turco, appena sbarcato dal porto, ha riportato un danno sulla pancia del mezzo, spaccando la coppa dell’olio motore, finito in strada. Il liquido ha lasciano una scia di almeno 100 metri, dall’area della sede del Crn fino a Marina Dorica. A dare l’allarme, sono stati i militari della Guardia di Finanza.

Sul posto sono dovuti intervenire gli operatori della ditta Corradini Ecologica, che hanno pulito il manto stradale ripristinando le condizioni di sicurezza stradale lungo via Mattei.