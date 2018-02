Tir intraversato sulla neve, disagi per arrivare in ospedale

Un tir è rimasto bloccato questa mattina in via Conca, all'altezza del distributore, nella discesa che porta all'ospedale di Torrette. Dopo le abbondanti nevicate della notte, il mezzo pesante non è riuscito a proseguire, intraversandosi sulla strada resa scivolosa. Il tir forse però non avrebbe potuto mettersi in viaggio, visto che ieri il Prefetto di Ancona aveva disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico di 7,5 tonnellate sull'autostrada A14, strade statali e provinciali nella provincia di Ancona.

Grossi disagi alla viabilità, con il traffico che sta subendo molti rallentamenti. Sul posto anche gli spazzaneve che sono al lavoro per liberare la strada e liberare il mezzo pesante.