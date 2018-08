Scontro camion contro moto all'incrocio, giovanissimo in ospedale

Incidente stradale questa mattina a Torrette. Un altro scontro all’incrocio tra via Flaminia e via Conca. Questa a volta a rimetterci un giovanissimo, un anconetano di 18 anni che, a bordo di una moto, stava percorrendo la Statale in direzione Ancona. All’altezza del benzinaio di Torrette però, un’autocisterna proveniente dal porto, stava svoltando per immettersi in via Conca e andare in Autostrada.

Il giovane non ha potuto evitare l’impatto e si è schiantato contro il tir. Sul posto l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona, che ha portato il ragazzo al Pronto Soccorso in codice rosso. Ha riportato diverse fratture ma, per fortuna, non è in pericolo di vita.