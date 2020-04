Demolisce il guardrail, poi il tir sbanda e si ribalta: camionista miracolato in ospedale

Camionista miracolato quando il tir che stava guidando si è ribaltato e il parabrezza anteriore è stato spaccato dal metallo del guard rail sul quale il mezzo pesante si è poi schiantato. E’ accaduto oggi (GUARDA IL VIDEO) sulla corsia di ingresso che porta dalla variante della Strada Statale 16 al quartiere Torrette, lungo via Metauro. Erano le 15,45 circa quando il camion, condotto da un 53enne di Montemarciano, ha lasciato la statale per entrare in via Conca. All’incrocio tra tra le due arterie stradali, circa 200 metri prima del distributore di benzina Esso, il camion ha perso il controllo. Prima ha investito e distrutto il guardrail sulla sinistra che divide due strade e poi ha perso di nuovo il controllo, ribaltandosi sulla destra, lato ospedale. Il camion del 53enne si è schiantato a terra su un lato, distruggendo l’altro guardrail, che ha sfondato il parabrezza. Solo per miracolo non ha colpito il camionista anconetano.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Ancona, che hanno trasportato l’uomo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette in codice verde. Per lui qualche contusione ma, per fortuna, niente di grave. Sul posto sono anche intervenute 2 pattuglie della polizia stradale per ricostruire la dinamica dei fatti, 2 auto della polizia municipale, che hanno bloccato il troncone stradale, deviando il poco traffico della periferia nord della città. Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno subito messo in sicurezza il mezzo che, oltre ad essere pieno del carico di bancali di carta, stava perdendo litri di gasolio. I pompieri hanno aiutato i soccorsi del ferito e poi si sono messi al lavoro per riposizionare il tir sulle sue ruote. Presenti anche gli operatori della ditta di pulizia stradale Corradini.