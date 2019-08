Scontro fra mezzi pesanti, betoniera fuori strada: traffico bloccato tra Baraccola e Pinocchio

Contro fra mezzi pesanti lungo la Vecchia del Pinocchio, una betoniera finisce fuori strada e traffico in tilt dalla Baraccola fino al Pinocchio. E’ quanto accaduto poco fa, intorno alle 12,30, quando una betoniera, che procedeva lungo la via in direzione Ancona città, per motivi ancora da chiarire, avrebbe tamponato un altro mezzo pesante, che aveva di fronte e procedeva nella stessa direzione. Un impatto violento, avvenuto poco dopo il distributore di benzina e che ha portato il conducente della betoniera, forse anche per evitare un impatto pieno, a buttarsi sulla desta, finendo sul marciapiede opposto, contro la recinzione del giardino di una villetta.

Per fortuna non ci sono feriti gravi. Tuttavia camionista della betoniera, un 36enne, è stato trasportato al Pronto Soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa di Osimo in codice giallo. Illeso l’altro autista. Ora però sul posto ci sono i vigili del fuoco e la Polizia Municipale perché la strada è bloccata, gli automobilisti che dalla Baraccola sono diretti al Pinocchio devono tornare indietro e il traffico alla periferia sud è in tilt.