Il tir vola oltre l'autostrada e finisce nella scarpata, ferito camionista

Tir finisce fuori dall'autostrada. E' quanto successo oggi alle ore 16,45 circa, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in A14 direzione nord al Km 223 tre le uscite di ancona Sud e Nord. Per cause in fase di ricostruzione, un autocarro è finito fuori dalla strada, terminando la corsa nella scarpata sottostante. I pompieri sono intervenuti anche con l’autogru, hanno soccorso l’autista affidandolo al personale del 118, per poi mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente.