Il rimorchio si ribalta e la carreggiata della A14 si riempie di farina

Nella prima mattina della giornata odierna, i vigili del fuoco sono intervenuti in A14 sulla corsia Nord al km 240+400 nel comune di Castelfidardo per il ribaltamento di un rimorchio contenente farine e cereali per uso animale. All’arrivo sul posto, le due corsie dell’autostrada risultavano ostruite dal materiale farinaceo, fuoriuscito dal semirimorchio che si era ribaltato.

La farina ha ricoperto l'asfalto per circa 150 metri quadri e così i pompieri hanno messo in sicurezza la zona. Disagi al traffico perché il materiale disperso ha rallentato gli automobilisti. Per fortuna nessun ferito

