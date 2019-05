Scontro fra tir in autostrada, il carico finisce in strada: grave un camionista

Nel pomeriggio di ieri, alle 18 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in A14 direzione sud, poco prema dell’uscita di Civitanova Marche, per un incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, si sono scontrati due mezzi pesanti scaricando il carico di terriccio. Nello scontro è rimasto ferito un camionista, trasportato in eliambulanza al pronto soccorso.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due autobotti e una autogru dal distaccamento di Osimo e Civitanova Marche, mettendo in sicurezza l'area dell’incidente. Notevoli i disagi al traffico della corsia sud, deviato nella corsia nord con un senso unico alternato.