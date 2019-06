Si distrae alla guida e centra in pieno una Volante, due poliziotti all'ospedale

Automobilista distratto tampona una Volante e il traffico va in tilt in centro. E’ successo oggi pomeriggio attorno alle 17 in via San Martino. Il conducente sbandato non ha frenato in tempo ed è finito addosso all’auto della polizia, su cui si trovavano due agenti della questura impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Fortunatamente nessuno si è fatto male, nonostante l’urto sia stato forte, ma i poliziotti per precauzione sono andati al pronto soccorso di Torrette per una visita di controllo, allo scopo di escludere complicazioni. Subito si sono formate lunghe code in centro e il traffico è rimasto congestionato per almeno mezz’ora in via San Martino. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per rilevare il sinistro provocato, a quanto pare, da una distrazione del conducente dell’auto.