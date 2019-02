Maxi tamponamento in galleria, 3 le auto coinvolte: traffico in tilt

Tre auto sono rimaste coinvolte questa mattina in un tamponamento sotto la galleria Orciani, sulla Strada Statale 16. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e soccorso il conducente di uno dei veicoli, rimasto ferito. L'uomo è stato poi trasportato dagli operatori del 118 all'ospedale regionale di Torrette. Grossi disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.