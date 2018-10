Maxi tamponamento sulla Flaminia, due i feriti: disagi al traffico

Maxi tamponamento questa mattina lungo via Flaminia, all'altezza del bar Disco To Disco. L'incidente è avvenuto quando mancavano pochi minuti alle 9. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, della Croce Rossa di Ancona oltre ai sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Ad avere la peggio due automobilisti che sono stati portati in ospedale per fortuna non in gravi condizioni. Disagi invece alla circolazione con il traffico che ha subito forti rallentamenti.