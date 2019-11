Tamponamento sull'Asse, coinvolta una ragazza incinta: corsa in ospedale

ANCONA - Tamponamento questa mattina, intorno le 10, lungo l'Asse Nord Sud in direzione Ancona Centro, poco prima dell'incrocio con via Bocconi. Ancora da chiarire le cause che hanno portato le due auto a scontrarsi. Nel tamponamento è rimasta coinvolta una ragazza incinta di 25 anni che è stata poi trasportata in ospedale dagli operatori della Croce Gialla di Ancona. Per fortuna le sue condizioni sono buone e non ci sono stati pericoli per lei e per il bambino. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento.