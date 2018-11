Spaventoso schianto all'uscita della superstrada, automobilista in ospedale

Incidente stradale oggi pomeriggio lungo la SS76, in direzione Fabriano, allo svincolo con l'uscita di Moie. Per cause ancora in fase di accertamento una Volkswagen Tiguan ha centrato a tutta velocità il guardrail dello svincolo, distruggendo praticamente tutta la parte anteriore del veicolo.

Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori del 118. L'uomo è stato estratto e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Jesi. Il traffico ha subito un leggero rallentamento per tutta la durata dell'intervento.