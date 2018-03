Incidente in superstrada, schianto tra due tir: sul posto l'eliambulanza

Incidente stradale questa mattina lungo la SS16, tra Jesi Est e Monsano, in direzione Roma. Per cause ancora in fase di accertamento due tir si sono scontrati tra di loro, con uno dei conducenti che è rimasto ferito. Sul posto è atterrata l'eliambulanza. Il traffico verso Jesi è stato fatto deviare a Chiaravalle/Ancona Nord o con l'inversione ad uscita all'aeroporto. Grossi i disagi alla viabilità. L'autista ferito è stato trasportato in eliambulana a Torrette e secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. L'altro invece è rimasto illeso ed ha rifiutato il soccorso.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO