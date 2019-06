Doppio incidente in superstrada, coinvolte auto ed uno scooter: traffico in tilt

Doppio incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la superstrada 76. Negli schianti, avvenuti entrambi all'altezza dell'aeroporto, uno in direzione Ancona e l'altro verso Fabriano, sono rimaste coinvolte tre auto ed uno scooter. Nel primo incidente, quello lungo la corsia verso il capoluogo, un'auto si è ribaltata finendo in mezzo alla carreggiata. Il secondo invece, verso Fabriano, ha interessato due auto ed uno scooter. Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti. Certe invece le lunghe code che si sono subito formate nella zona con code chilometriche e traffico bloccato. Sul posto forze dell'ordine, ambulanze e vigili del fuoco.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO