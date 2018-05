Schianto in superstrada, l'auto perde il controllo e sbatte con il guardrail

Incidente stradale ieri pomeriggio lungo la SS76 al km 67, all'altezza del Comune di Chiaravalle. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto ha perso il controllo ed è finita contro il guardrail. Il conducente, che viaggiava in direzione Fabriano, è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Il traffico ha subito forti rallentamenti per tutta la durata dell'intervento.