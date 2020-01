Urtata da un'auto mentre va a prendere il bus, studentessa all'ospedale

Attraversa di corsa la strada per andare a prendere il bus verso casa, all’uscita da scuola, e viene urtata da un’auto sotto gli occhi spaventati delle amiche.

Momenti di paura questa mattina in piazzale della Libertà, all’uscita della galleria del Risorgimento: un punto maledetto dove pochi giorni fa aveva perso la vita un ottantenne anconetano, caduto dal marciapiede e investito da un furgone.

L’allarme è stato dato attorno alle 13,45, sul posto sono intervenuti i vigili urbani e il 118 con la Croce Gialla per soccorrere la studentessa di 16 anni: è stata portata all’ospedale di Torrette per gli accertamenti del caso, ma per fortuna non è grave.