Fa strike di auto in sosta ma non si accorge di nulla, anziano all'ospedale

Fa strike di auto in sosta, fino a che il motore non si spegne ed è costretto a fermarsi. Ora si trova all’ospedale, in condizioni non gravi, un anziano anconetano che ha seminato danni e paura questa mattina al Piano e dintorni.

Alla guida della sua auto, l’uomo, 77 anni, ha urtato diversi veicoli parcheggiati a margine della strada, a suo dire senza accorgersi di nulla: secondo le segnalazioni ricevute dalla polizia municipale, ne avrebbe danneggiati almeno due in corso Carlo Alberto e altri tre in via De Gasperi, dove la sua folle corsa si è arrestata perché aveva le gomme a terra e il motore si è spento. Sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Gialla che ha trasportato l’anziano, in stato confusionale, al pronto soccorso di Torrette per accertamenti. La polizia municipale non esclude che altre auto siano state coinvolte nel micidiale strike.