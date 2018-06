Auto e moto di schiantano sulla provinciale, centauro in ospedale

Incidente stradale questa mattina lungo la Strada Provinciale 76 all'altezza di Monsano. Per cause ancora da chiarire una moto è stata centrata in pieno da un'automobile che stava svoltando. Ad avere la peggio il motociclista che è finito a terra scivolando per alcuni metri. Sul posto il personale del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.