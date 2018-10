Flipper tra auto sulla Statale, coinvolti 4 veicoli: 5 i feriti di cui 3 bambini

Quattro auto coinvolte, cinque feriti tra cui tre sono bambini. E' questo il bilancio della carambola avvenuta ieri sera (sabato) quando da poco erano passate le 20, lungo la Strada Statale 16, sopra Torrette. Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia una Toyota grigia, che proveniva da Falconara, ha sbandato ed ha centrato in pieno una Fiat Cubo ed una Bmw. Proprio all'interno di quest'ultima, oltre al conducente, c'erano anche tre bambini di un mese, di 13 e di 6 anni. Nello schianto coinvolto anche un quarto veicolo.

Per fortuna nessuno ha riportato gravi conseguenze, nonostante sia stato poi necessario per il trasporto in ospedale. A caricare i bambini sono stati gli operatori della Croce Rossa di Ancona con destinazione Salesi, mentre i due conducenti che hanno avuto la peggio sono stati trasportati all'ospedale regionale di Torrette dalla Croce Gialla dorica.