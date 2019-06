Carambola fra auto sulla Statale, 4 feriti tra cui una minorenne: traffico rallentato

Scontro fra auto lungo la variante della strada Statale 16 che dalla Baraccola di Ancona porta all’hinterland nord della città. All’altezza della Caffetteria, poche decine di metri prima dello svincolo per la Statale 76 e il casello Ancona nord, una macchina ha perso il controllo e si è scontrata contro altre 2 macchine. In totale ci sono 4 feriti, soccorsi dalla Croce Gialla di Ancona e dall’Avis di Montemarciano. Nessuno di loro è grave per fortuna. Sono stati tutti trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette: 3 codici verdi e una ragazzina di 16 anni ferita alla spalla in codice giallo.

Sul posto anche la Polizia Stradale e la Municipale di Falconara, che ha bloccato gli accessi alla statale. Problemi alla viabilità con lunghe code in entrambe le direzioni.

Gallery