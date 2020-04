L'auto vola sul fossato e si ribalta, dentro una donna: atterra l'eliambulanza

STAFFOLO - Incidente stradale oggi pomeriggio intorno le 17 circa a Staffolo, in contrada Coroncino. Per cause in fase di accertamento un'autovettura condotta da una donna è finita nel fosso adiacente alla strada e si è ribaltata. La squadra dei pompieri di Jesi è intervenuta per estrarre l'automobilista e ad affidarla ai sanitari del 118 presenti sul posto per le cure del caso. Successivamente è stato necessario il trasporto in eliambulanza al Pronto Soccorso di Torrette.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO