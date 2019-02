Il frontale coinvolte tre vetture, si alza anche l'eliambulanza: automobilista grave

Brutto incidente stradale, oggi attorno alle 16, sulla statale 16 Adriatica, all'altezza del Grotte Center. Per cause ancora da accertare un'auto, un'Opel Astra di colore grigio, ha invaso l'opposta corsia finendo per scontrarsi frontalmente con un furgone. Ad avere la peggio è stato proprio l'uomo al volante della Opel, un anconetano di 43 anni, che viaggiava in direzione Osimo. Non solo. Nel frontale è rimasta coinvolta anche una Ford con al volante un uomo di 66 anni che, all'improvviso, seguendo il furgone, non è riuscito a frenare in tempo per evitare l'ostacolo e lo ha tamponato.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono arrivati l'automedica del 118, l'ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Dalla centrale operativa di Ancona Soccorso è stata fatta alzare in cielo anche l'eliambulanza che, tuttavia, è tornata alla base vuota. Il più grave, il 43enne della Opel, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in ambulanza. Pressoché illesi gli altri due automobilisti coinvolti. Per chiarire la dinamica del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Fabriano.

Gallery