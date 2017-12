Incidente a Santo Stefano, morto un giovane chef: Francesco aveva solo 20 anni

Tragedia la notte di Santo Stefano lungo la Flaminia, poco prima dello svincolo per Eggi. Il drammatico bilancio è di due morti e un ferito. Un ventunenne di Ancona, Francesco Tridenti, insieme a David Vitale, un coetaneo ventenne orginario di Foggia, viaggiavano a bordo di una mini Cooper proveniente da Foligno quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Spoleto, il mezzo ha perso il controllo e si è intraversato, invadendo la corsia opposta.

Il ragazzo anconetano è Francesco Tridenti, giovane chef di Sirolo, che stava andando a Roma con il suo amico per frequentare un corso di cucina. Il ragazzo lavorava a Sirolo insieme a suo padre Giorgio, titolare della locanda Rocco. Per Francesco non c'è stato nulla da fare, troppo violento l'impatto con una Fiat 500 che da Spoleto procedeva in direzione Foligno. I due ventunenni sono morti durante il trasporto in ospedale. Il conducente della Fiat ha riportato lievissime contusioni, mentre il passeggero, una donna di 48 anni, è stata trasportata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i due giovani dalle lamiere e le ambulanze del 118.

Una tragedia che ha spezzato due giovani vite, in zona - da quanto si apprende - per motivi di lavoro. Saranno tutti gli accertamenti del caso, coordinati dai carabinieri di Spoleto, a stabilire l'esatta dinamica della tragedia e a dare risposte al dolore di due famiglie.

