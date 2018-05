Centra lo spartitraffico della Statale e si ribalta, un ferito

Nel tardo pomeriggio di ieri alle 19,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in stradale SS76 all'altezza dell'uscita di Borgo Tufico per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una vettura urtava lo spartitraffico tra l'uscita e la statale ribaltandosi diverse volte, il conducente riportava escoriazioni varie. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario incidentale.