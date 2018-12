Il sole acceca, l'auto si schianta contro il guardrail

Il sole acceca e l’automobile si schianta contro il guardrail. Era già successo ieri ad un altra auto perché il fatto è avvenuto proprio sull’asse Nord-Sud direzione Baraccola, all’altezza dello svincolo per il quartiere Grazie. Erano le 9,30 circa quando l’auto, una Toyota Yaris, ha perso il controllo del mezzo quando, stando ad una prima ricostruzione dei vigili, l’automobilista non ha visto più nulla per la forza della luce che lo abbagliava. Il mezzo è finito contro il guardrail ma, per fortuna, non ci sono feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e gli operatori della ditta Corradini per la pulizia dell’asfalto.

Gallery