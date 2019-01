Il sole acceca gli automobilisti, 3 incidenti in meno di un mese allo svincolo dell'asse

Un altro incidente stradale sull’asse nord-sud e se si contano i sinistri su quel tratto di strada è necessario mettersi di impegno con calcolatrice alla mano. Ma nei tanti incidenti registrati in una via a scorrimento veloce, c’è un punto particolare che è l’uscita per il quartiere Grazie dalla carreggiata direzione sud. Lì, all’angolo dove si trova il guard rail sono ormai diventati 3 i casi in meno di un mese (gli ultimi 2 di fila il 28 e il 29 dicembre scorso). Tutte auto schiantatesi contro l’angolo di metallo che separa l’asse dalla corsia di uscita. Tutti perché accecati dal sole che, in quel punto, offusca completamente la vista agli automobilisti.

Ed è la stessa cosa accaduta questa mattina ad un anconetano di 63 anni a bordo di una Audi. Quanto meno è quanto raccontato da lui agli agenti della Polizia Municipale interventi alle 9 circa sul posto per rilevare lo schianto e raccogliere la testimonianza dell’uomo che, per fortuna, non ha riportato alcuna conseguenza. Sul posto anche una pattuglia della Volanti della Polizia per agevolare il traffico.