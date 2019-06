Sbanda e fa strike di auto in sosta, ventenne nei guai: era ubriaca

Carambola poco dopo la mezzanotte di venerdì sul lungomare Buglioni a Montemarciano. Una ragazza osimana di 20 anni, dopo aver trascorso la serata in compagnia di un’amica in un locale sul lungomare, di rientro a casa ha perso il controllo della sua Fiat Punto andando ad urtare altre due auto, un’altra Punto e una Toyota Yaris, regolarmente parcheggiate sulla strada, senza nessuno a bordo. Entrambe le giovani sono rimaste illese.

L’incidente è stato rilevato dai carabinieri della Stazione di Marzocca che, come da prassi, hanno sottoposto la conducente ad accertamento con l’etilometro: stava guidando ubriaca, con un tasso alcolemico di 1,74 g/l, cioè oltre tre volte rispetto al limite consentito. L’auto, non marciante, è stata affidata alla depositeria autorizzata. Alla ventenne neopatentata, che è stata denunciata per guida sotto l’influenza dell’alcool, è stata anche ritirata la patente per i provvedimenti di competenza del Prefetto.