Violento tamponamento davanti all'ospedale: tra i due feriti c'è anche un giovane

Schianto in via Conca, in due finiscono al pronto soccorso del vicino ospedale. Ennesimo incidente a Torrette, proprio nei pressi dell’attraversamento pedonale che conduce al nosocomio regionale. E' accaduto questo pomeriggio attorno alle 17.

Per motivi in corso d’accertamento da parte della polizia municipale, due auto si sono tamponate. Un contatto piuttosto violento, nel quale sono rimasti ferite due persone: un 43enne e un ragazzo di 23 anni. Le loro condizioni fortunatamente non sono gravi. Sono stati accompagnati al pronto soccorso dal 118 e dalla Croce Gialla.