Finisce con l'auto sotto un camion, schianto da paura: ricoverato in codice rosso

JESI - Forse una distrazione, oppure la colpa è della pioggia battente. Fatto sta che l’automobilista non ha fatto in tempo a frenare quando si è accorto della presenza del camion, fermo sul ciglio della strada, e l’ha centrato in pieno.

E’ finito in pratica sotto il suo rimorchio la Fiat Punto guidata da un 63enne jesino, finito all’ospedale in codice rosso. E’ accaduto attorno alle 20 in via Erbarella, poco prima del semaforo all’incrocio con il viale della Vittoria. Sulla ricostruzione dell’incidente da brividi lavora la polizia locale, intervenuta insieme ai vigili del fuoco e al 118 con l'automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Jesi.

Il 63enne era uscito da solo dall’abitacolo dell’auto, ma era molto confuso e dolorante: per questo è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani, da dove poi è stato trasferito a Torrette. Illeso il 59enne alla guida del camion di una ditta di trasporti. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per recuperare l'auto che si era incastrata sotto il mezzo.